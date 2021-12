La suite de la saga White Knight annoncée pour 2022

Batman: Beyond the White Knight !

Le nouveau chapitre de la saga White Knight de Sean Murhpy s'écrira en 2022, et introduira Batman Beyond ! La mini-série, toujours en 8 numéros, se déroulera dix ans après les évènements de Curse of the White Knight, et s'intitulera Batman: Beyond the White Knight.

On y retrouvera bien sûr Terry Mcginnis , le Batman du "futur" dans la continuité, qui volera l'armure "beyond" à Gotham Motors, forçant un Bruce Wayne plus âgé à s'évader de prison pour l'arrêter. Il sera dans cette tâche accompagné par d'autres héros et vilains, dont un certain Ancien Robin , prénommé Jason.

Le premier numéro sortira le 29 mars 2022, au prix de 4,99 dollars US pour 32 pages.