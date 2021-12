Le réalisateur de Shang-Chi de retour pour la suite et une série Disney+

Comme d'autres cinéastes qui ont intégré le MCU, Destin Daniel Cretton a transformé l'essai avec Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, plus gros succès de Marvel Studios de l'ère post-Covid, et a su séduire les pontes du studio puisque le réalisateur a signé un contrat d'exclusivité de plusieurs années avec la compagnie de Kevin Feige (et également la branche Onyx Collective d'Hulu).

AInsi, la suite de Shang-Chi est officialisé par la compagnie et Cretton sera de retour à l'écriture et la réalisation. Mais avant de retrouver le personange interprété par Simu Liu, il est actuellement en train de développer une série Marvel pour Disney+.

Est-il chargé de développer le pan de la mythologie que son long-métrage a introduit, de la même manière que Ryan Coogler avec Black Panther et la future série sur le Wakanda ? Aucun détail n'a pour le moment été communiqué.