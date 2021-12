Un jeu vidéo Wonder Woman annoncé

Durant les Games Awards qui se déroulaient cette nuit, Warner Bros et Monolith ont annoncé le développement d'un jeu solo Wonder Woman . Un teaser a été présenté montrant l'héroïne, avec la probable voix de sa mère lui annonçant une menace. Ce sera la première fois qu'un jeu vidéo est consacré au personnage. Monolith est le développeur notamment de l'excellent Middle-earth: Shadow of Mordor ce qui présage du bon.