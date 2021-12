[Sorties Comics] Vendredi 10 Décembre

Bliss Comics



Colin King était un espion des services secrets britanniques. Nom de code: Ninjak. Désormais à son compte, il est le mercenaire le plus efficace de l’univers Valiant, un assassin expert en arts martiaux et gadgets high-tech. Son job du moment: traquer les sept ombres, une cabale secrète de maîtres shinobi. Mais, confronté à la terrible Roku, la mission va se révéler plus délicate que prévue. Face à cette menace, c’est tout le passé trouble de Ninjak qui va ressurgir..



Contient Ninjak (2016) #0, 1 à 27 et Book of Death: Fall of Ninjak

Prix : 49€