Confirmation pour la série sur le Pingouin de The Batman

Comme vous le savez probablement, Colin Farrell joue le Pingouin dans le prochain film The Batman . Des rumeurs avaient circulé qu'une série TV dérivée du film allait voir le jour sur HBO Max. Ce projet vient d'être confirmé par le site Variety. Farrell devrait bien reprendre le rôle d'Oswald Cobblepot , et serait aussi producteur executif au côté notamment de Matt Reeves.

Ce devrait donc être la deuxième série dérivée de The Batman , avec celle centrée sur la police de Gotham. Le film The Batman sortira en mars 2022, et, sans communication officielle de Warner, les séries n'ont pour le moment pas de date de diffusion.