[Review] Hawkeye 1x03 - Echos

Salut à tous ! Comme le précédent mercredi, vous avez regardé Hawkeye pour voir Clint Barton au bout de sa vie. Et c’est toujours aussi drôle. Mais c’est parfois touchant.

ATTENTION SPOILERS

Cette semaine on reprend le rythme habituel, c’est-à-dire un épisode par semaine. Intitulé « Echos », l'épisode accélère le rythme et c’est pour le mieux.

En parlant de rythme, l’épisode passe assez vite et j’aurai aimé en voir plus. Frustrant certes mais c’est la preuve que la quarantaine de minutes (l’épisode fait également quelques minutes de moins que les deux premiers) est doté d’un rythme très efficace. Les scènes d’actions sont plus nombreuses et sont d’ailleurs mieux mises en scènes. La première dans le magasins de jouets est mieux chorégraphié et la présence de quelques cascadeurs permet de pouvoir caler quelques mouvements assez impressionnants. Le course poursuite juste après est également très agréable. Au-delà du plan séquence du début qui est très sympathique (non sans rappeler un plan-séquence similaire dans Les Fils de l’homme), l'ensemble est assez spectaculaire. Le coup de la flèche aux particules Pym (une jolie référence aux comics) est également plutôt bien trouvé et est assez impressionant.

Cette séquence arrive également à avoir une bonne alchimie entre Kate et Clint, dû notamment à la perte de l'aide auditive de ce dernier durant une bonne partie de l’épisode. Les quiproquos récurrents aident à établir un ton assez particulier mais amusant et qui change pour du MCU. C’est également un point commun qui lie Clint et Echo (ou Maya ) mais on y reviendra un peu plus tard.

Tout comme pour le premier épisode, l’introduction fonctionne à merveille, avec un minimum de dialogue. On comprend qui est qui, ce qu’ils peuvent faire et s’attache assez vite pour des personnages qu’on voit très peu et qui ne sont pas particulièrement moraux. Pour un personnage nommé Echo, son histoire fait littéralement écho à l’enfance de Kate mais d’une manière plus sombre. Là où Kate a été sauvé par Hawkeye , Maya perd son père à cause de Ronin. L’influence de la même personne sur deux vies est très intéressante et j’espère que la série ira explorer un peu dans ce sens.

Quant aux personnages, ils fonctionnent toujours aussi bien. Kate et Clint sont encore efficaces ensemble, aussi bien dans l’action que dans les dialogues. Les meilleurs moment de l’épisode sont d’ailleurs pour moi les deux scènes où Clint et Kate discutent dans le restaurant mais également lors de la conversation téléphonique où Kate doit faire l’interprète. Simple mais efficace.

La scène du restaurant est aussi intéressante au point de vue de la réalisation, avec pas mal de plans en quasi face-à-face avec les personnages. Mais c’est également le cas de quelques séquences durant l’épisode. Le fait d’accompagner les problèmes d’audition de Clint en affectant notre son à nous est une bonne idée et cela donne naissance à quelques scènes amusantes entre nos deux protagonistes mais permet également de nous surprendre et de nous toucher avec la conversation téléphonique entre Nathaniel et Clint.

La musique est toujours trop peu présente mais c’est tout de même mieux cette semaine. Quelques reprises de chansons de Noël et des compositions originales un peu plus mise en avant améliorent le peu de scènes où elles sont présentes mais on est pas encore au même niveau que Loki.

Concentrons-nous à présent sur les antagonistes de la série, et plus particulièrement Maya . Le début de l'épisode arrive très bien à l’humaniser après une introduction plus intimidante en fin de deuxième épisode. Les problmèes d'audition entre Clint et Maya permet également de la comparer à nos héros, puisqu'elle représente un peu un mélange de nos deux protagonistes. Elle semble en effet être une Kate Bishop qui n’a pas grandi avec les mêmes moyens que la famille Bishop et cela pourrait être intéressant de confronter Kate et Maya sur leur différences mais aussi sur les similitudes. Mais le reste de « Tracksuit mafia », mis à part Kazi, sont plus des ressorts comiques. Rien de mal en soit, mais la série est en manque d’une menace plus dangereuse pour nos héros. Mais c’est la mention de « l’Oncle » qui devrait faire réagir certains fans avertis.

Attention spoilers potentiels pour le reste de la série !

Pour les lecteurs de comics ou pour ceux qui se tiennent au courant des différentes rumeurs, vous avez peut-être envisagé que la personne au-dessus d’Echo pourrait être Wilson Fisk, le Caïd (ou Kingpin). Certains détails semble indiquer que ce serait lui. La voix et la main dans la scène d’art martial avec une jeune Maya pourrait appartenir à Vincent D’Onofrio, qui interprète le Caïd dans la série Daredevil. J’espère sincèrement que c’est bien lui car en plus d’être le premier élément de réintroduction des personnages de l’univers Marvel Netflix dans le MCU, c’est également le meilleur méchant des productions Marvel depuis… un sacré moment.

Il me faudra plus de Pizza Dog par contre, c’est inadmissible de le voir si peu.

Le troisième épisode continue très bien la trame de la série. Sans forcément être exceptionnel, l’épisode est très divertissant et je n’ai vu le temps passer. Le manque de présence réellement menaçante risque d’être résolu avant la fin de la série, donc je ne perds pas espoir. Si ça continue comme ça, la série pourra vite devenir très très intéressante.