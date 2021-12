[Zap' MDCU] Sorties du 24/11/2021: Hulk

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires!

C'est parti pour les sorties du 24 novembre! Chez Marvel, c'est le semaine des nouveautés avec le lancement de Hulk de Donny Cates et Ryan Ottley et de Black Panther de John Ridley et Juann Cabal. Chez DC Comics, on reste sur des valeurs sûres avec the Flash et Detective Comics, on poursuit la lecture de DC vs Vampires et Deathstroke Inc. et on en finit avec Checkmate. En indés, on a été voir la suite de Radiant Black chez Image, le deuxième numéro de House of Slaughter chez Boom! et la conclusion de Fight Girls chez AWA.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(2) Smashtronaut! Ecrit par Donny Cates Dessiné par Ryan Ottley Couverture de Ryan Ottley Ecrit par Donny Cates Dessiné par Ryan Ottley Couverture de Ryan Ottley





(2) Blood + Sand Ecrit par Matthew Rosenberg & James Tynion IV Dessiné par Otto Schmidt Couverture de Otto Schmidt Ecrit par Matthew Rosenberg & James Tynion IV Dessiné par Otto Schmidt Couverture de Otto Schmidt





(1) Fight Girl Conclusion Ecrit par Frank Cho Dessiné par Frank Cho Couverture de Frank Cho Ecrit par Frank Cho Dessiné par Frank Cho Couverture de Frank Cho

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(2) The Long Shadow Book 1 Ecrit par John ridley Dessiné par Juann Cabal Couverture de Alex Ross Ecrit par John ridley Dessiné par Juann Cabal Couverture de Alex Ross

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) Nakano's Nightmare Finale / Foundations Part 2 Ecrit par Mariko Tamaki / Stephanie Phillips Dessiné par Dan Mora / David Lapham Couverture de Dan Mora Ecrit par Mariko Tamaki / Stephanie Phillips Dessiné par Dan Mora / David Lapham Couverture de Dan Mora





(1) Belief Ecrit par Jeremy Adams Dessiné par Fernando Pasarin & Matt Ryan Couverture de Brandon Peterson Ecrit par Jeremy Adams Dessiné par Fernando Pasarin & Matt Ryan Couverture de Brandon Peterson





(1) Sword of Deathstroke Ecrit par Joshua Williamson Dessiné par Howard Porter Couverture de Howard Porter Ecrit par Joshua Williamson Dessiné par Howard Porter Couverture de Howard Porter





(1) Checkmate Part 6 Ecrit par Brian Michael Bendis Dessiné par Alex Maleev Couverture de Alex Maleev Ecrit par Brian Michael Bendis Dessiné par Alex Maleev Couverture de Alex Maleev

LES GRANDS DE L'INDé





(1) Existence Ecrit par Kyle Higgins Dessiné par Marcelo Costa Couverture de Eleonora Carlini Ecrit par Kyle Higgins Dessiné par Marcelo Costa Couverture de Eleonora Carlini