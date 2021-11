[Sorties Comics] Mercredi 1er Décembre

Delcourt



Pas de note

Cette adaptation en BD de la saga de Michael Moorcock est réalisée avec maestria par P. Craig Russell, et écrite par Roy Thomas, ancien éditeur en chef de Marvel Comics, qui signe également une introduction inédite.

Proclamé traître et exilé de la capitale de Melniboné par son cousin Yyrkoon - usurpateur du trône de Rubis - Elric revient à Immryr avec une imposante flotte d'invasion et un seul but à l'esprit: voir la cité qui rêve en ruines et y retrouver sa bien aimée ! Cet album réédite Elric, The Dreaming City, intialement publié par Marvel Comics.

Prix : 13.5€