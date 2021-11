Un crossover entre Nightwing et Superman

Le scénariste Tom Taylor va faire se rencontrer les deux personnages qu'il écrit actuellement dans des séries régulières, avec Dick Grayson /Nightwing et le nouveau Superman Jon Kent. Le petit crossover se déroulera en février/mars 2022 dans le numéro 89 de Nightwing et 9 de Superman: Son of Kal-El . Jon ira chercher des conseils du côté de l'ancien Robin , qui avait lui-même consulté Superman/Clark Kent à l'époque où il souhaitait sortir de l'ombre de Batman .

Les couvertures du numéro, présentées ci-dessous, seront signées Bruno Redondo, Jamal Campbell et Bengal.

Crossover Superman /Nightwing! Il y a des années, lorsque Robin s'est détaché de manière hésitante de Batman pour devenir un héros à part entière, Superman est intervenu et a offert à Dick Grayson de précieux conseils, du soutien et un nom : Nightwing. Il est désormais temps pour Nightwing de rendre la pareille.

Nightwing #89 sortira le 15 février, alors que pour Superman: Son of Kal-El , ce sera en mars 2022.