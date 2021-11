Un trailer pour X Lives/Deaths of Wolverine

En janvier prochain, Marvel proposera l'histoire la plus ambitieuse jamais racontée sur le personnage de Wolverine , avec les deux mini-séries jumelles X Lives of Wolverine et X Deaths of Wolverine . Écrit par benjamin Percy et dessiné par Joshua Cassara et Federico Vicentini, le récit verra Logan voyager dans le temps, à la rencontre de nombreuses versions de lui-même, dans le but de contrer une menace pressante contre les mutants.

Ce qui est présenté comme la deuxième grande ère des X-Men depuis l'arrivée de Jonathan Hickman sur la franchise avec son HoX/PoX, se dote d'une bande-annonce, que voici :

Les deux mini-séries feront cinq numéros chacune, publiées en alternance de manière hebdomadaire, à partir du 19 janvier 2022.

Et voici la galerie de couvertures pour le premier numéro :

