Marvel célèbre les 30 ans de Carnage avec une nouvelle série

Après ses débuts sur grand écran dans le décrié Venom : Let There Be Carnage, le symbiote sanguinaire célèbrera ses 30 ans en 2022 et comme pour beaucoup de personnages depuis quelques temps, Marvel Comics compte capitaliser sur cette ocassion pour publier du Carnage.

Pour lancer les festivités, l'éditeur a prévu pour février 2022 un one-shot intitulé Carnage Forever écrit par Phillip Kennedy Johnson, déjà aperçu sur le récent Extreme Carnage, Ram V, scénariste derrière la récente relance du titre Venom et Ty Templeton. Ce dernier officiera aussi au dessin avec Edgar Salazar et d'autres artistes pas encore annoncés.

Bien évidemment, cette célébration éditoriale de Cletus Kasady reviendra sur le passé du personnage, son activité récente et présentera également son futur avec une histoire qui servira de prologue à une série régulière Carnage à venir le mois suivant. L'équipe créative n'a pas encore été annoncée mais il est probable que celle-ci se retrouve parmi les créateurs impliqués dans le one-shot anniversaire.

Après avoir fait de Venom l'un de ses titres phares, Marvel va-t-il à nouveau transformer l'essai ? Réponse l'année prochaine.