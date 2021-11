Un projet Aquamen pour 2022

Alors que le personnage de Jackson Hyde est actuellement à l'affiche de la série Aquaman: The Becoming, et en passe de reprendre le flambeau du héros des océans, il semblerait qu'il y ait de grands plans pour la franchise Aquaman en 2022. L'éditrice Andrea Shea a posté un message sur Twitter suite à une réunion avec le scénariste Brandon Thomas, et se dit enthousiaste pour ce qui arrive en 2022, avec un conflit au long terme et un changement pour un personnage, avec de nouvelles motivations.

Le message est accompagné d'une image représentant un logo "Aquamen".

On peut déjà compter deux Aquamen avec Arthur Curry et Jackson/Aqualad, est-ce que d'autres personnages se joindront à la fête pour tenter de reprendre le titre et le costume ? Ou s'agira-t-il d'un vilain qu'ils devront affronter en duo ? Aucune date, ni série, ne sont annoncées pour le moment, mais cela se déroulera bien l'année prochaine.