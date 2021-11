Jeff Lemire et Andrea Sorrentino teasent leur prochain projet

Alors que leur dernière collaboration Primordial vient tout juste de voir son second numéro publié, Jeff Lemire et Andrea Sorrentino entament déjà la promotion de leur prochain projet en commun. Le duo retrouve le terrain de l'horreur avec une série intitulée The Bone Orchard (ou The Bone Orchard : Mythos ?), dont le lancement sera donc l'un des événéments célébrant les 30 ans d'Image Comics en 2022.

Dans le teaser publié sur les réseaux sociaux, il est fait mention d'une "mythologie partagée" pour cette série sans fournir plus de détails de ce côté là. Toutefois, Jeff Lemire a déclaré qu'il s'agira du projet le plus ambitieux du duo et son compère a précisé que nous en apprendrons plus dans les semaines à venir sur ce "projet complexe".

Étant donné la qualité des oeuvres délivrées jusqu'ici par Jeff Lemire et Andrea Sorrentino, The Bone Orchard : Mythos est un titre à surveiller. Les deux créateurs sont par ailleurs très actif en ce moment avec notamment Mazebook chez Dark Horse et une future série Black Label Swamp Thing pour le premier nommé et le titre Batman : The Impostor pour le dessinateur. En attendant voici plusieurs visuels partagés par Lemire et Sorrentino sur leurs réseaux.