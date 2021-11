Marvel sort un trailer pour Hulk par Donny Cates

Attention pour les lecteurs VF d'Immortal Hulk, si vous voulez ne pas vous faire spoiler sur certains éléments de la fin du titre, nous vous conseillons de ne pas lire la news ci-dessous. Vous voilà prévenus.



Dans leurs habituelles promotions des nouveaux titres qui arrivent, Marvel Comics sort un trailer pour la futur sortie du nouveau titre Hulk par Donny Cates (Venom, God Country) et Ryan Ottley (Invincible, Amazing Spider-Man) pour offrir une nouvelle direction sur le personnage.



Cette fois ci, après avoir perdu son Immortalité, Hulk se dirige vers de nouveaux horizons. Ce trailer, plus le FCBD 2021 Avengers / Hulk promet en tout cas un titre beaucoup plus bourrin que le run précédent. On peut d'ailleurs admirer deux pages du futur numéro ci-dessous.

Attention Spoiler Attention Spoiler

Hulk sort en Novembre dans les comic-shop, s'il n'est pas décalé.