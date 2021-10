[Preview VO] DC vs Vampires #1

Cette semaine débute l'une des nouvelles maxi-séries évènements chez DC Comics, avec DC vs Vampires ! Le personnage d'Andrew Bennett, alias I, Vampire, fait son retour dans l'univers DC pour prévenir d'une apocalypse vampiresque. C'est écrit par le duo James Tynion IV et Matthew Rosenberg, et dessiné par Otto Schmidt. Les couvertures sont signées Schmidt, Francesco Mattina, Jorge Molina, Daniel Warren Johnson et Ejikure.

La Justice League défend depuis des années la terre de toutes les invasions étrangères et aliens, gardant toujours un oeil vers les cieux pour prévenir de la prochaine menace. Et si la menace était déjà présente sur Terre... parmi nous... observant... attendant le meilleur moment pour frapper...

Le premier numéro sur douze sort demain, 32 pages au prix de $3.99 US.