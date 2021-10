[Zap' MDCU] Sorties du 13/10/2021: Immortal Hulk #50

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires!

C'est parti pour les sorties du 13 octobre! Du côté des indés, on reste sur des valeurs sûres avec Power Rangers chez Boom! et Mazebook de Jeff Lemire chez Dark Horse. Chez Marvel, on a été voir la conclusion du run d'Al Ewing sur Immortal Hulk ainsi que les one-shots Eternals Forever et Darkhold: Iron Man. Chez DC Comics, on s'est penché sur la conclusion de Superman and the Authority, un nouveau numéro de Batman: Urban Legends et la suite de Wonder Woman. On a aussi été tester Batman: the Imposter.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





Power Rangers #12 Ecrit par Ryan Parrott Dessiné par Francesco Mortarino Couverture de Gerald Parel





Book 1 Ecrit par Mattson Tomlin Dessiné par Andrea Sorrentino Couverture de Andrea Sorrentino





Of Hell and of Death Ecrit par Al Ewing Dessiné par Joe Bennett, Ruy Jose & Belardino Brabo Couverture de Alex Ross

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





Eternals Forever Ecrit par Ralph Macchio Dessiné par Ramon Bachs Couverture de Ramon Bachs





Darkhold Iron Man Ecrit par Ryan North Dessiné par Guillermo Sanna Couverture de Valerio Giangiordano

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





Widescreen Ecrit par Grant Morrison Dessiné par Mikel Janin Couverture de Mikel Janin





Where the Heart Is Ecrit par Becky Cloonan & Michael Conrad Dessiné par Travis Moore & Steve Pugh Couverture de Travis Moore

LES GRANDS DE L'INDé