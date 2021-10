Une vague de reports chez Marvel Studios

Variety nous annonce que le planning des sorties de Marvel Studios connaît beaucoup de changements. Les conséquences de la pandémie se font encore sentir et l'interconnectivité des projets du MCU provoque un effet domino. Les reports des uns entraînent les reports des autres. Pour l'année prochaine, voici les films Marvel qui sont reportés :

Doctor and the Multiverse of Madness : du 25 mars 2022 au 6 mai 2022

Thor : Love and Thunder : du 6 mai au 2022 au 8 juillet 2022

Black Panther : Wakanda Forever : du 8 juillet 2022 au 11 novembre 2022

The Marvels est déplacé du créneau du 11 novembre 2020 au début de 2023 et Ant-Man et la Guêpe : Quantumania est décalé du 17 février 2023 au 28 juillet 2023.

Deux autres long-métrages Marvel Studios précédemment programmés au 28 juillet et 6 octobre 2023 ont été enlevés du planning. Le film prévu en novembre 2023, dont le titre n'a pas encore été officialisé mais ce ne serait pas étonnant qu'il s'agisse des Gardiens vol.3, est maintenu et même avancé d'une semaine. Marvel Studios semble donc ralentir ses productions et revenir à 3 films par an à court terme.

Les dates mentionnées ici sont les dates américaines, on peut donc s'attendre à ce que les sorties françaises suivent les mêmes changements, à quelques jours près.