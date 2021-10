[DC FanDome] Le trailer de The Batman est enfin là !

I AM VENGEANCE

Après plus de 3h30 de patience pour ceux qui n'étaient là que pour cela, le DC FanDome a enfin délivré la bande-annonce du film The Batman teasée depuis des jours sur les réseaux sociaux.

Après le premier teaser dévoilé à l'édition précédente de l'événement, Matt Reeves, Zoé Kravitz et Robert Pattinson ont échangé sur leur expérience de tournage avant de laisser place au nouveau trailer du film tant attendu. Le Batman de Pattinson cherche toujours la vengeance et n'hésite pas à frapper fort.

Les images promettent un grand spectacle bourré d'action avec une Gotham City toujours inquiétante, une Catwoman badass et des vilains qui donneront du fil à retordre au jeune Chevalier Noir en la personne du Pingouin et du Riddler. The Batman débarque au cinéma en mars 2022.