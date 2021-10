[DC FanDome] Nouveau teaser pour Peacemaker

Après les nouvelles images du jeu dédié à la Suicide Squad, il était tout naturel de passer à une autre propriété liée à l'Escadron, à savoir Peacemaker et sa série qui arrive en janvier 2022. Après une séance d'appels Zoom en présence de James Gunn, John Cena et l'équipe qui accompagnera l'anti-héros, un nouvel aperçu vidéo de la série a été dévoilé.

Clairement, le personnage de John Cena ne change pas d'un iota par rapport à son introduction dans le film The Suicide Squad et semble toujours aussi porté sur les blagues graveleuses et les moments passés en slip. L'aperçu nous permet également de découvrir un peu plus chaque membre de l'équipe qui accompagnera Peacemaker au long de son aventure télévisuelle.

Peacemaker arrive sur HBO Max le 13 janvier prochain. James Gunn est d'ailleurs à la réalisation de 5 épisodes sur la série.