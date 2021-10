The Flash : clap de fin pour le tournage

Un des films les plus attendus du catalogue super-héroïque au cinéma semble avoir tout juste bouclé son tournage. D'après CBR, les prises de vue principales de The Flash est terminée.

Un des ingénieurs du son sur le long-métrage, Colin Nicolson, a ainsi posté sur Instagram un message pour célébrer la fin du tournage après 124 jours de travail.

C'est une fin de tournage pour The Flash . Jour 124 avec une fantastique équipe son, un casting et des équipes brillants. Cela a été difficile mais très amusant.

C'est donc la fin de la production d'un projet qui aura connu de très nombreux rebondissements au fil des années. Dorénavant, Andy Muschietti et ses équipes devraient s'occuper de la post-prod avant d'éventuels reshoots d'ici sa sortie prévue dans un peu plus d'un an, en novembre 2022. En attendant, le DC FanDome de vendredi prochain nous offrira peut-être notre premier aperçu officiel du long-métrage sur Barry Allen et pourquoi pas des Batman et Supergirl qui l'accompagneront...