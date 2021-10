[Preview VO] Arkham City : The Order of the World #1

L'attaque du Joker sur l'Asile D'Arkham a fait d'énormes dégâts et n'a laissé qu'une poignée de survivants. Dans cette mini-série en 6 parties, la dernière médecin encore en vie, Jocasta Joy, se donne la mission de retrouver les vilains qui ont pu s'échapper et se réfugier dans les recoins les plus sombres de Gotham City .

Écrit par Dan Watters et illustré par Dani, Arkham City : The Order of the World #1 est disponible dès aujourd'hui pour $3.99 avec une couverture de Sam Wolfe Connelly, qui propose également une variant, et pour $4.99 avec une couverture de Francesco Mattina.