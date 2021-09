Panini change de formule éditoriale

Les rumeurs allaient bon train, et Panini vient d'officialiser la chose : les titres qui avaient remplacé le format kiosque vont encore changer de formule. L'éditeur vante le succès de la série Dawn of X, qui, au lieu de multiplier les magazines, regroupe toutes les séries X-Men en un gros bimensuel. Le même traitement va être réservé pour les autres séries.

La prochaine série se nommera donc Marvel Comics, et débutera le 5 janvier 2022. Elle regroupera les séries Amazing Spider-Man , Avengers, Thor et Iron Man , et collera au plus près la publication américaine. Elle sera mensuelle et sera la seule publication régulière avec Reign of X, bien qu'accompagnée par des séries évènementielles comme King in Black ou Heroes Reborn (plus d'infos bientôt). Avec une pagination à 176 pages (soit l'équivalent de 8 numéros US), le numéro coutera 16€ avec deux versions : une régulière et une Collector . Panini assure offrir une flexibilité au niveau du contenu, en faisant une sélection des titres les plus intéressants pour les lecteurs.

Le choix peut paraitre assez radical, mais cette proposition a toujours existé en kiosque, que ce soit les Strange ou des revues comme Marvel Icons ou Marvel Heroes. La pagination augmente, le prix aussi, à chacun de choisir la meilleure façon de lire ses comics préférés.