Pour le mois de novembre, Marvel propose des couvertures alternatives consacrées à ses couples célèbres. Elles seront au nombre de huit :

- Spider-Man et Mary Jane

- Cyclops et Jean Grey

- Daredevil et Elektra

- Mr Fantastic et Invisible Woman

- Mystique et Destiny

- Tornade et Black Panther

- Vision et Scarlet Witch

- Captain America et Sharon Carter

Voici les cinq premières :