Gros succès pour les nouvelles séries Spawn

Spawn a décidé d'étendre son univers, et c'est une réussite. En juin, Spawn Universe #1 avait réalisé la meilleure vente pour un titre Image depuis vingt ans en s'écoulant à plus de 200 000 exemplaires. La nouvelle série King Spawn, sortie dans la foulée, a encore fait mieux, car en addition la première édition et sa réimpression, le numéro s'est écoulé à 520 000 exemplaires. Du jamais vu depuis 25 ans pour un comics !

La prochaine série Spawn sera Gunslinger Spawn de Todd McFarlane, Aleš Kot, Kevin Keane, Brett Booth et Philip Tan. Le premier numéro n'arrivera que le 20 octobre, mais il a déjà battu un record. En effet, CBR a annoncé que le titre s'était déjà vendu à 385 000 exemplaires, ce qui devrait en faire le plus gros lancement de série depuis 25 ans. Il battrait le Spider-Gwen #1 de 2015, vendu déjà à 300 000 exemplaires.