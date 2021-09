Des infos sur la nouvelle série Spawn, The Scorched

Suite aux évènements de Spawn's Universe #1 et de la série Spawn, l'univers de l'anti-héros s'étend un peu plus, notamment avec la nouvelle série régulière The Scorched. Elle regroupe des personnages que les amateurs connaissent : Spawn, Redeemer, Medieval Spawn, She-Spawn, etc. Mais l'équipe n'est pas prévue pour être stable, les personnages changeront régulièrement, et il devrait même y avoir des créations. Bref, la série est écrite par Sean Lewis et dessinée par Stephen Segovia et Paulo Sequeria, et son premier numéro est prévu pour décembre.