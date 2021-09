Marvel Studios prévoit 4 films en 2024

Disney a étendu hier son planning pour les sorties de ses films dans les salles de cinéma ces prochaines années et parmi ces nouvelles dates, des spots se sont ouverts pour Marvel Studios en 2024.

Sans donner plus de détails (nouvelle licence ou suite), quatre dates ont été réservées pour des films Marvel : le 16 février, le 3 mai, le 26 juillet et le 8 novembre. Ce planning confirme un peu plus la volonté du studio d'accélérer le rythme de sortie de ses films, avec également 4 films prévus pour cette année et 2022.

Les troisièmes volets des Gardiens de la Galaxie et d'Ant-Man & la Guêpe sont les derniers films officiellement annoncés, en 2023. Le reboot de Blade devrait également occuper une place du planning cette année-là. Autre projet connu, les Quatre Fantastiques par Jon Watts serait une possibilité pour un des spots en 2024, même si aucune date n'a encore été donné. Sans oublier Captain America 4, long-métrage annoncé avec Sam Wilson dans le costume étoilé.

En attendant d'avoir de nouvelles informations, les fans pourront s'imaginer ce que prévoit Kevin Feige pour 2024 : le retour de Deadpool ? L'arrivée des X-Men dans le MCU ? Une version des Young Avengers ? Un nouveau film d'équipe ? Les héros Disney+ sur grand écran ? Autant de possibilités qui n'aboutiront sûrement pas toutes.