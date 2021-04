Marvel Studios annonce un Captain America 4

Alors que la série Falcon et le Soldat de l'Hiver s'est achevée aujourd'hui après son sixième et dernier épisode, on apprend dans la foulée que Marvel Studios a lancé le développement d'un quatrième opus pour la franchise Captain America au cinéma. Le film sera co-écrit par le showrunner de la série, Malcolm Spellman, et Dalan Musson, l'un des scénaristes de la série.

Nous ne vous spoilerons pas la fin de Falcon et le Soldat de l'Hiver, mais le nouveau statu quo qu'elle apporte à l'univers de Captain America ouvre naturellement la voie vers ce quatrième film. Et si le MCU a bien fait le chemin vers le petit écran et Disney+, il semblerait que ce ne soit qu'un détour, voire une transition, pour repartir de plus belle vers les films. En tout cas pour la saga de Captain America et de tous les personnages qui l'entourent.