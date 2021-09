[Zap' MDCU] Sorties du 01/09/2021: Aquaman 80th anniversary

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU après un petit mois de vacances!

C'est parti pour les sorties du 1er septembre! Chez DC Comics, on a fêté les 80 ans d'Aquaman avec le Aquaman 80th anniversary, on a été voir Fear State Alpha et on reste à fond dans Inifinite Frontier. Chez Marvel, on a testé Dark Ages de Tom Taylor et Iban Coello et on continue de suivre Hellions. Chez Image Comics, c'est la fin de Geiger qui ia retenu notre attention.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(2) Infinite Evil Ecrit par Joshua Williamson Dessiné par Jesus Merino, Paul Pelletier, Tom Derenick, Raul Fernandez & Norm Rapmund Couverture de Mitch Gerads





(2) Dark Ages Part 1 Ecrit par Tom Taylor Dessiné par Iban Coello Couverture de Iban Coello





(1) Geiger Part 6 Ecrit par Geoff Johns Dessiné par Gary Frank Couverture de Gary Frank

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) Part 3: Fire and Brimstone Ecrit par Zeb Wellls Dessiné par Roge Antonio Couverture de Stephen Segovia

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE