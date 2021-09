Gotham Knights : Les protégés de Batman s'affichent pour le jeu

Avec la seconde édition de la DC Fandome qui se profile, DC Comics et Warner Bros. démarrent le teasing concernant plusieurs projets à venir et se penchent notamment du côté du jeu vidéo. Après son annonce surprenante l'année dernière, Gotham Knights se dévoile un peu plus à travers une image promotionnelle où les protégés de Batman prennent la pose.

Développé par Warner Bros. Games Montreal, le jeu laissera de côté Batman pour proposer un monde ouvert où le joueur incarnera l'un des 4 personnages que vous pouvez voir sur l'affiche, Robin, Nightwing, Batgirl et Red Hood, chacun ayant ses propres capacités.

De nouvelles images devraient être dévoilées lors de la DC Fandome qui se tiendra le 16 octobre prochain, avec la très probable apparition de la Cour des Hiboux, teasée depuis un moment et récemment présentée sur une affiche. Mister Freeze devrait également être de la partie en attendant plus d'informations concernant d'autres vilains.

Gotham Knights est prévu pour 2022 sur PC et consoles PlayStation et Xbox.