Doom Patrol revient avec un trailer de la saison 3

Avec un poster en plus

Après le retour de Titans, une autre série rescapée de DC Universe fait son retour prochainement sur HBO Max. Doom Patrol revient à la fin du mois et sa saison 3 se dévoile dans une bande-annonce qui fait le plein de nouveaux personnages, accompagnée d'un poster promotionnel.

Dans ce trailer, Madame Rouge débarque avec sa machine à voyager dans le temps pour confier une mission à l'équipe. Les fans peuvent par la suite découvrir la Brotherhood of Evil et ses premiers membres. Une autre équipe est également teasé : la Sisterhood of Dada, itération féminine de l'équipe créée par Grant Morrison.

Doom Patrol saison 3 débarque le 23 septembre sur HBO Max.