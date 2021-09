Marvel annonce 8 nouvelles séries d'ici début 2022

Dont on sent une légère inspiration provenant du MCU

Le rendez-vous était donné et Marvel Comics a répondu présent. Aujourd'hui, l'éditeur a choisi de célébrer ses 82 ans et a annoncé pour l'occasion une flopée de nouveaux titres pour les mois à venir, dont certains qui pourraient avoir de larges répercussions. Huit titres ont été dévoilés et viendront agiter l'univers Marvel fin 2021 et début 2022.

Pour commencer, la Maison des Idées a révélé ce que Chip Zdarsky et Marco Checchetto préparaient dans la continuité de leur run sur le titre Daredevil pour décembre 2021. Il s'agit donc d'un événement intitulé Devil's Reign centré autour de Wilson Fisk qui profitera de sa position de maire de New York pour interdire tous les super-héros dans sa ville et dévoiler tout ce que lui et sa municipalité possèdent comme information sur les héros et leur identité. Kingpin devrait être accompagné de la nouvelle version des Thunderbolts, réunie à l'occasion de King in Black, pour faire face à Daredevil, Elektra, Iron Man, les Quatre Fantastiques et tout un tas d'autres héros. L'intrigue a eu droit à un prologue dans les pages du numéro FCBD Spider-Man /Venom de cette année.

Le même mois, Jason Aaron et Aaron Kuder remettront au goût du jour un autre titre des années 90, après avoir fait revivre Heroes Reborn. Cette fois-ci, Avengers Forever revient pour une équipe d'Avengers multiversels rassemblés par un Tony Stark archéologiste qui répond au pseudonyme d'Invincible Ant-Man . Alors que le pendant cinématographique de Marvel a ouvert les vannes du multivers et du concept des variants avec Loki, il s'agira d'apporter l'ordre aux différentes timelines dans cette histoire teasée au fil des derniers mois, notamment dans le FCBD Avengers/Hulk 2021 avec la version multiverselle des Maîtres du mal et le futur numéro 50 de la série Avengers.

Toujours en décembre, les événements de la mini-série Kang the Conqueror connaîtront une suite au sein du prochain titre sobrement baptisé Timeless. Alors que le tyran temporel promet de venir perturber le MCU, il sera ici le défenseur de la timeline principale, l'univers 616, face à une nouvelle ligne temporelle menaçante. Jed MacKay est aux commandes avec la triplette d'artistes suivante : Kev Walker, Mark Bagley et Joe Bennett.

Rendez-vous en janvier 2022 pour le lancement de nouvelles séries consacrées à Wolverine. De la même manière que House of X et Powers of X opéraient, le diptyque X Lives of Wolverine et X Deaths of Wolverine racontera "ce qui arrive à Wolverine quand son passé rencontre son futur". Le scénariste de la série actuelle sur Logan , Benjamin Percy, sera accompagné par Joshua Cassara et Federico Vincentini sur ces deux titres.

À quelques jours d'intervalle, les lecteurs découvriront le relaunch du titre She-Hulk, pour qui une série Disney+ est programmée d'ici peu. Après avoir vécu pas mal de choses dans les pages d'Empyre ou d'Avengers, Jennifer Walters retrouve le confort d'une série ongoing pour essayer de mettre tout ça de côté et renfiler son costume d'avocate. Évidemment, elle n'aura pas le droit à la paix quand "un ami venant de son passé" refait surface. Rainbow Rowell, récemment à l'écriture de Runaways, et Rogê Antônio seront à l'oeuvre.

Le premier mois de la future année offrira aussi la publication de Fantastic Four : Reckoning War, un mystérieux événement teasé depuis une quinzaine d'années par Dan Slott à travers les différents titres qu'il a pu écrire. De She-Hulk à son run actuel sur les FF, le scénariste laissait entendre l'arrivée de cette "Reckoning War". Sa description laisse présager d'un conflit remontant à la création de l'univers dans lequel évolue les personnages Marvel actuellement. Carlos Pacheco et Rachael Stott seront aux côtés de Dan Slott.

Pour terminer, Marvel Comics offrira un relaunch à un autre personnage dont l'adaptation approche. En amont de sa série animée prévue en 2022, Moon Girl and Devil Dinosaur sera relancée en février après une première itération lancée en 2015. Toutefois, aucune information concernant l'équipe créative ou l'intrigue n'a été révélée.