Letitia Wright blessée sur le tournage de Black Panther: Wakanda Forever

Les accidents et les blessures arrivent de temps à autres sur les films à gros budgets et effets spéciaux, même quand il y a des cascadeurs et des doublures. C'est cette fois l'actrice Letitia Wright, qui incarne le personnage Shuri, de la soeur de T'Challa, qui s'est blessée durant le tournage de Black Panther: Wakanda Forever, actuellement en cours. Marvel Studios n'a pas révélé de détails sur l'incident, mais il s'agirait d'une cascade qui a mal tourné, sans pour autant qu'il n'y ait de blessure grave pour l'actrice. Aucun délai dans la production n'est à prévoir, non plus.

Voici le succinct communiqué officiel de Marvel :

Letitia Wright a subi une blessure mineure aujourd'hui durant le tournage d'une cascade pour Black Panther: Wakanda Forever. Elle reçoit actuellement des soins dans un hopital local et devrait sortir rapidement.

Ryan Coogler est de retour à l'écriture et à la réalisation de ce second opus, qui se déroulera sans le regretté Chadwick Boseman. Le film est prévu pour juillet 2022.