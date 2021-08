Un crossover Armageddon pour la saison 8 de The Flash

Après le dernier gros crossover en date, Crisis on Infinite Earths, le ArrowVerse s'apprête à se réunir à nouveau autour d'une même histoire ! Cela s'appellera Armageddon, et se déroulera sur cinq épisodes du début de saison huit de la série The Flash . En voici le synopsis officiel :

Une puissante menace extraterrestre débarque sur Terre dans des circonstances mystérieuses et Barry (Grant Gustin), Iris (Candice Patton) et le reste de la Team Flash sont poussés dans leurs retranchements au sein d'une bataille pour le sort du monde. Mais alors que le temps est compté, et le sort de l'humanité en jeu, Flash et ses compagnons vont devoir faire appel à d'anciens alliés si les forces du bien veulent l'emporter.

De nombreux personnages du ArrowVerse seront donc présents lors de cet évènement, et la plupart seront de retour spécialement pour l'occasion. Sont annoncés Batwoman (Javicia Leslie), The Atom (Brandon Routh), Black Lightning (Cress Williams), Sentinel (Chyler Leigh), Mia Queen (Kat McNamara) et Ryan Choi (Osric Chau). Il y aura aussi des retours de vilains avec Eobard Thawne/Reverse Flash (Tom Cavanaugh) et Damien Dark (Neal McDonough).

"Pour le dire simplement, ce seront les épisodes de Flash contenant le plus d'émotion jusqu'ici. En plus, il y aura des moments vraiment épiques et des surprises qui attendent nos fans. Et ça se passera sur une échelle plus grande et audacieuse que nos épisodes traditionnels de Flash . Alors oui, Armageddon est bien plus que simplement une intrigue de roman graphique. Ce sera un vrai évènement pour tous les fans de Flash et du ArrowVerse, nouveaux ou anciens. Franchement, je suis impatient que les gens découvrent ce qu'on a prévu." annonce le showrunner de la série, Eric Wallace.

L'évènement débutera le 16 novembre prochain.