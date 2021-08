[Preview VO] Superman 78 #1

Plus tôt ce mois-ci, DC Comics offrait une suite en comics à l'univers Batman de Tim Burton dans son film de 1989. Cette semaine, l'éditeur réitère avec une série de comics pour donner une nouvelle vie au Superman de 1978 de Richard Donner avec une confrontation du héros face au bien connu Brainiac . Un hommage qui aura un goût particulier et qui rendra les fans d'autant plus nostalgiques après l'annonce de la triste disparition du réalisateur au début de l'été.

Écrit par Robert Venditii et illustré par Wilfredo Torres, Superman 78 #1 est à découvrir dès aujourd'hui pour $3.99 avec deux couvertures fournies par le même artiste et une variant d'Evan Doc Shaner pour $4.99.