Y, le dernier homme disponible sur Disney+ en France

Après des années de production tumultueuses, l'adaptation de Y, The Last Man a récemment dévoilé sa première bande-annonce. La série récupérée par FX on Hulu avait même le droit à une date de diffusion assez proche puisque le show débutera le 13 septembre 2021 aux États-Unis, sans que l'on sache où les spectateurs français pourraient la découvrir. Le mystère est aujourd'huii levé.

C'est finalement via son "équivalent" en France que Y, Le Dernier Homme sera disponible. Disney+ proposera sur son service Star cette série adaptée du comics de Brian K. Vaughan et Pia Guerra dès le 22 septembre avec les 3 premiers épisodes.

Disponible en 5 tomes chez Urban Comics, Y, The Last Man présente un monde où une mystérieuse épidémie tue tous les hommes de la planète en un instant, sauf un, Yorick Brown qui cherchera des réponses avec l'agent 355 et son singe Esperluette. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vue, voici la bande-annonce en VOST.