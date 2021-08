DC Comics et Webtoon signent un partenariat

DC Comics a annoncé la signature d'un partenariat avec Webtoon, l'une des plateformes de webcomic les plus puissantes du secteur. De cet accord naîtra plusieurs séries digitales autosuffisantes autour de nombreuses figures de DC. Aucun nom n'a pour le moment été communiqué mais il y a fort à parier que la Trinité et surtout Batman sera à l'honneur.

En tout cas, l'éditeur a tenu à préciser que ces histoires ne nécessiteront aucune connaissance préalable de l'univers pour pouvoir être lues. L'annonce n'a fourni que peu de détails supplémentaires et promet de donner plus d'informations concernant les traductions dans les semaines à venir.

Ce partenariat avec la plateforme sud-coréenne spécialisée dans ses histoires adaptées au format mobile n'a rien d'étonnant tant DC Comics, et globalement tous les éditeurs, sont à la recherche de nouveaux lecteurs et multiplient les initiatives pour aller les chercher, notamment les plus jeunes. L'éditeur pourra ainsi profiter des 72 millions d'utilisateurs dans le monde de Webtoon et à l'inverse, la plateforme espère drainer de nouveaux utilisateurs peu familiers du webcomic vers son service.