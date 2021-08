Nocterra de Scott Snyder et Tony Daniel débarque chez Delcourt

Après Undiscovered Country, Delcourt récupère une autre série phare de Scott Snyder : Nocterra. Publiée depuis mars 2021 aux Etats-Unis chez Image, son premier tome arrivera chez l'éditeur français en janvier 2022.

Pour situer les auteurs, Scott Snyder en est donc le scénariste, et a déjà à son actif des séries comme American Vampire, Batman (dont La Cour des Hiboux), Batman Metal, Justice League... Sur Nocturra, il sera accompagné au dessin par l'excellent Tony S. Daniel que l'on a pu voir sur Batman ou Teen Titans, mais aussi sur ses créations comme The Tenth.

Le synopsis fourni par Delcourt :

Depuis une dizaine d’années, la Terre – NOTRE Terre - est plongée dans une nuit sans fin. Le soleil est toujours présent, mais tandis qu’il émet toujours de la chaleur, mais plus de lumière.

Dès lors que les ténèbres touchent les personnes, elles se transforment en créatures monstrueuses et cauchemardesques. Mais l’humanité a trouvé une parade, en utilisant constamment des sources de lumière artificielle.

Au cœur de ce monde dévasté et désespéré, Valentina “Val“ Riggs est une passeuse. Elle transporte à fond les ballons des biens et des personnes au milieu de cette profonde obscurité.