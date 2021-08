Un nouvel univers médiéval pour les héros de DC Comics

Le scénariste Tom Taylor (Injustice, DCeased) s'apprête à lancer un nouvel univers alternatif chez DC Comics, aux accents médiévaux cette fois ! L'éditeur annonce la maxi-série Dark Knights of Steel , pour laquelle Taylor sera accompagné de la dessinatrice Yasmine Putri. Un univers de fantasy qui présentera des versions médiévales des grands héros DC, en commençant, bien sûr, par l'emblématique Batman .

Le pitch annonce que le monde changera lorsqu'un vaisseau spatial s'écrasera depuis un monde condamné, mais ce que certains pensent être la fin du monde, ne sera que le début d'une nouvelle histoire. Tom Taylor révèle avoir passé deux ans à créer cet univers, et être un grand fan de fantasy. Combiner ces deux univers est donc un rêve devenu réalité pour lui. Nous aurons droit à de toutes nouvelles origines pour Batman , Superman, Harley Quinn et Black Lightning, entre autres. Il présente la série comme étant écrite pour les fans de Game of Thrones et Critical Role.

Voici la première preview de la série, avec des couvertures variantes de Joshua Middleton et Wayne Reynolds.