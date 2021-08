Michael Keaton raconte son retour en Batman pour The Flash

Le premier film solo consacré au personnage de Flash, actuellement en tournage, aura une grosse composante Batmanesque, puisque plusieurs incarnations du Chevalier Noir feront leurs retours, comme Ben Affleck, ou encore Micheal Keaton ! Celui qui a lancé l'ère moderne de Batman au cinéma en compagnie Tim Burton en 1989, puis en 1992 avec Batman Returns, sera de retour sous la cape pour incarner à nouveau son personnage, qui sera donc issue d'une réalité alternative dans ce film

Interrogé sur ce retour et sur le moment en particulier lors duquel il a remis le costume, Keaton avait des choses très positives à dire sur la scène en particulier, et le travail du réalisateur, Andy Muschietti.

C'était étrangement et ironiquement facile. Un peu d'émotions. Pleins de souvenirs qui sont remontés. Sans rien révéler, ce que je ne peux faire, en gros le premier plan, pas de tout le film mais disons de l'introduction de Batman , est tellement bien que quand on est arrivés sur le plateau et qu'on a commencé à parler des plans et des angles, je me suis dit "whoa, c'est énorme. C'est génial". Je ne dis même pas ça pour moi. Simplement l'imagerie, est géniale. Et ça fait penser, à un certain degré, à Tim Burton.