The Marvels : Brie Larson annonce le début du tournage

Après Black Panther : World of Wakanda et Ant-Man & The Wasp : Quantumania, c'est une autre suite qui entre en tournage pour Marvel Studios. CBR relaye une vidéo où Brie Larson explique être en pleines prises de vue pour The Marvels.

Dans cette vidéo, elle revient notamment sur son planning de tournage et la sensation "d'avoir mon propre Disneyland avec tous ces mondes incroyables qu'ils construisent et dont personne n'est au courant" avant que les spectateurs ne puissent les découvrir sur les écrans. Le timing pour ce tournage est cohérent avec ce qui était précédemment annoncé, d'autant que le mois dernier, l'actrice précisait qu'elle devrait limiter son contenu posté sur YouTube dans les semaines qui allaient suivre à cause de la production du film.

Pour rappel, Captain Marvel ne sera pas la seule héroïne dans The Marvels puisque l'on retrouvera Monica Rambeau, découverte dans WandaVision, et Kamala Khan, bientôt à l'affiche de sa propre série Disney+ qui devrait débarquer début 2022.