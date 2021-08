What If...? : Steve Rogers a failli être un vilain

Alors que la nouvelle série Marvel Studios débute aujourd'hui, avec un épisode consacré à Captain Carter, on apprend que l'on aurait pu voir une histoire alternative dans laquelle Steve Rogers aurait été un vilain ! Le réalisateur Bryan Andrews a expliqué que l'idée a été proposée, mais qu'elle n'a finalement pas été retenue, au profit de Peggy Carter en Captain America .

C'est le scénariste Ashley C. Bradley qui a lancé le pitch pour Captain Carter, personnage qui est devenu le porte-étendard de la série, puisqu'elle apparaîtra dans toutes les saisons.

Elle est une femme tellement forte. Avec Captain Carter, c'était notre manière de prendre l'un des moments les plus connus et populaires du MCU, qui est The First Avenger, la montée de Steve Rogers et Captain America , et vraiment toucher au coeur du MCU en proposant un gros retournement, et également en affirmant que "ce sera une aventure menée par une femme, et nous allons voir quel effet cela peut avoir à travers l'histoire.". C'est une histoire fun et flamboyante.