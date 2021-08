Captain America et Iron Man feront Ã©quipe dans une mini-sÃ©rie

Steve et Tony contre Hydra !

Marvel va lancer deux de ses plus populaires héros en duo à partir de novembre, dans une mini-série sobrement intitulée Captain America/Iron Man. Composée de cinq numéros, elle sera écrite par Derek Landy et dessinée par Angel Unzueta.

Les deux leaders des Avengers vont travailler ensemble lorsqu'un agent du gouvernement qui a rallié l'Hydra s'échappe de sa détention. Steve et Tony réalisent rapidement qu'ils ont un lien personnel avec ce mystérieux criminel, et que partir à sa recherche va les confronter à une plus grande menace encore.

Captain America/Iron Man #1 sortira le 24 novembre, avec une couverture signée Alex Ross.