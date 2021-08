Blue Book : la nouvelle série de James Tynion IV chez Substack

Peu de temps après l'annonce du départ de James Tynion IV de DC Comics, pour rejoindre la plateforme en ligne Substack, qui se lance dans la création de comics, nous connaissons déjà la première série que lancera le scénariste. Il s'intitule Blue Book, qu'il co-créer avec le dessinateur Michael Avon Oeming.

La série digitale qui débute en septembre parlera de rencontres du troisième type, inspirée notamment de véritables témoignages de personnes ayant vu des OVNIs. Le premier chapitre s'intéressera à l'enlèvement de Betty et Barney Hill , qui affirment avoir été enlevés par des aliens depuis leur maison du New Hampshire.

Durant mes recherches pour The Department of Truth, je me suis retrouvé à lire de plus en plus d'étranges histoires. Les histoires de gens qui ont rencontré ce qu'ils ne peuvent expliquer et qui doivent se battrent avec ce qu'ils ont ou non pas vu. Et en lisant ces histoires, j'ai eu la même pensée qui revenait constamment : "ça ferait un super comic book". Avec Blue Book, je voulais plonger plus encore dans ce que je considère comme un étrange cousin du genre True Crime... quelque chose que j'aime appeler True Weird. Comment est-ce que les gens racontent leurs rencontres avec quelque chose qui défie toute logique, et toutes les règles qui régissent le monde ? Qu'est-ce que ces histoires disent de nous tous ? Je ne pourrais être plus enthousiaste que d'explorer tout cela avec Michael.

La série sortira à travers la newsletter The Empire of the Tiny Onion, puisque les contenus de Substack sont distribués par mail aux abonnés. L'abonnement à cette newsletter coûtera 7 dollars par mois ou 75 par an.

On connaît les titres des premières séries des autres auteurs recrutés par Substack : Jonathan Hickman signera 3 Worlds 3 Moons avec Mike del Mundo et Mike Huddleston, Scott Snyder écrira Best Jackett Press, Copper Bottle par Saladin Ahmed, et In The Telling par Molly Ostertag.