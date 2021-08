Les zombies débarquent sur une affiche de What If...?

La série What If...? de Marvel Studios débarque ce mercredi 11 août, et parmi les épisodes de cette première saison, nous savons d'ores et déjà que l'un deux sera consacré à l'adaptation de Marvel Zombies. Une nouvelle affiche a été dévoilée, consacrée à cet épisode en particulier, alors qu'une variante du MCU et de ses héros se retrouvent dans une situation cauchemardesque.

Dans le comic book de 2005, signé Robert Kirkman et Sean Phillips, un virus inconnu transforme tous les super-héros en zombies, et aucun ne peut y résister. Seuls les êtres d'énergie pure, tels que le Gardien Uatu (d'ailleurs narrateur de la série) sont immunisés. Si l'on se base sur les jouets qui sont prévus, il semblerait qu'une partie de l'intrigue verra Peter Parker porter la cape de Doctor Strange et devenir un chasseur de zombies.

La saison 1 débutera ce mercredi avec l'épisode consacré à Captain Carter, la version Captain America de l'agent du S.H.I.E.L.D. Peggy Carter.