Nouveau trailer pour Venom: Let There Be Carnage !

Sony Pictures Entertainment vient de dévoiler une seconde bance annonce pour son film Venom: Let There Be Carnage, suite du premier volet de 2018, qui introduira le vilain Carnage dans la franchise. La bande-annonce est d'ailleurs très centrée sur ce personnage de Cletus Kasady, interprété par Woody Harrelson.

Réalisé par Andy Serkis, le film retrouvera Tom Hardy dans le rôle d'Eddie Brock , et Michelle Williams dans celui d'Anne Weying. Le film est prévu pour le 20 octobre 2021 en France.