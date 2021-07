Le film Flash en pause après un accident sur le tournage

Alors que la production du film The Flash a enfin débuté depuis quelques semaines, après une très longue gestation, celle-ci est de nouveau à l'arrêt suite à un incident durant le tournage d'une scène.

C'est à Glasgow que se déroule actuellement ce tournage, alors que la ville sert de Gotham City fictive, puisque l'on sait que Batman (même les Batmen !) jouera un rôle important dans le film. Et c'est lors du tournage d'une scène impliquant le Batcycle (Batmoto), qu'un caméraman sur sa moto lui est rentré dedans par l'arrière, alors qu'il la suivait pour la filmer de derrière. Cette personne serait même carrément passée sous le véhicule, et une ambulance a dû être appelée dans les plus brefs délais. L'employé n'a pas été grievemment blessé mais la production a tenu à prendre toutes les précautions, et le tournage a donc été mis en pause.

Le film réalisé par Andy Muschietti adaptera notamment l'intrigue de Flashpoint, avec la présence de plusieurs anciens Batman comme Micheal Keaton et Ben Affleck. Sasha Calle débutera aussi à l'écran en tant que Supergirl .