Dédicace pour la sortie de Batman: The World à Hisler BD Metz

On vous annonçait il y a peu la sortie de l'album évènement Batman: The World, chez Urban Comics, qui verra des duos artistiques de 14 pays différents se frotter au Chevalier Noir . En France, l'histoire se déroulera au musée du Louvre, et sera signée Mathieu Gabella et Thierry Martin. Eh bien les deux auteurs seront les invités de la librairie Hisler BD à Metz, pour une séance de dédicace exceptionnelle, le jour de la sortie, le vendredi 17 septembre 2021.

La dédicace se fera sur réservation, et se déroulera en fin de journée, de 18h à 20h, pour permettre à tous ceux qui travaillent la journée de pouvoir y participer.

Et ce n'est pas tout ! Pour l'achat de Batman: The World, vous vous verrez offrir un ex-libris original et exclusif réalisé par Thierry Martin.

Et ce n'est pas encore tout ! Puisqu'il s'agira de la veille du Batman Day, qui se déroulera le samedi 18, Hisler BD vous le proposera en avance ! L'album Collector sera disponible durant la dédicace, pour l'achat de deux albums Batman (The World en fera déjà un !).

Enfin, nous vous rappelons que Batman: The World sera disponible avec deux couvertures, la classique de Lee Bermejo, et une Collector limitée, par Thierry Martin, qui rend notamment hommage à Batman : Année Un.

Il ne vous reste plus qu'à mettre une petite croix dans votre agenda et à réserver votre créneau dès à présent !