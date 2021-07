Secret Invasion : une première idée de sa date de tournage

Les tournages s'enchaînent encore et toujours pour Marvel Studios. Pendant que les prises de vue pour des long-métrages comme Black Panther : World of Wakanda ou Ant-Man and the Wasp : Quantumania ont récemment débuté, le planning de tournage des séries Disney+ est également très chargé. Après Moon Knight et She-Hulk qui en sont à des stades assez avancés, Secret Invasion devrait entrer en production d'ici la fin de l'été.

Un insider explique le tournage devrait se dérouler entre la mi-août et le mois de décembre pour la série qui mettra en scène Nick Fury et le Skrull Talos. Il précise toutefois qu'il ne peut pas donner de date exacte car ces dates sont souvent amenés à bouger, notamment avec les règles liées à la crise sanitaire.

En tout cas, il devrait bien s'agir de la série qui suivra Moon Knight et She-Hulk dans les tournages, et probablement dans le planning Disney+ en 2022. Secret Invasion est en tout cas un curieux projet puisque de nombreuses questions demeurent sur la manière dont il adaptera cet arc très apprécié des comics, sans oublier l'arrivée d'Emilia Clarke dans un rôle tenu encore secret par Marvel Studios.