Michael B. Jordan développerait une mini-série Superman

Il semblerait que plusieurs projets Superman soient en développement du côté de la Warner Bros et de DC Films. Nous savons que J.J. Abrams et Ta-Nehisi Coates travaillent sur un film présentant un Kal-El noir de leur côté, et selon Collider, et d'autres sources crédibles comme The Wrap, l'acteur Michael B. Jordan aurait lui aussi son projet de Superman afro-américain. Et il ne s'agirait pas de Ka-El cette fois, ni du fameux Calvin Ellis, mais de Val-Zod !

Il s'agirait d'un projet de mini-série pour la plateforme HBO Max, même s'il y a peu de détails là-dessus. Et on ne sait pas si Jordan interprétera également le personnage, ou s'il ne fait que développer le projet. S'il donnait ses traits à Val-Zod, ce serait déjà le troisième personnage de films de comics pour lui, après la Torche Humaine (Quatre Fantastiques) et Killmonger (Black Panther).

Val-Zod est le Superman noir de Terre-2. Il est l'un des survivants de Krypton au côté de Kal-El , et reprendra le rôle de Superman lorsque le premier périra.