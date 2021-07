Luke Cage de retour pour une mini-série

Le personnage de Luke Cage ne semble clairement pas être une priorité en termes de série solo du côté de Marvel, puisque c'est après trois ans de disette que notre Power Man revient dans sa propre mini-série. Luke Cage: City of Fire sera composée de trois numéros, et écrite par Ho Che Anderson, qui s'est fait connaître avec le livre King: A Comics Biography of Martin Luther King, Jr. Au dessin, il y aura un artiste par numéro, avec dans l'ordre Farid Karami, Ray-Anthony Height et Sean Damien Hill .

Luke Cage se retrouvera face à de nombreux nouveaux ennemis, alors qu'un homme noir de sa communauté est abattu par un policier ripou. Un nouveau groupe de criminels qui se nomme les Regulators fait surface, ce qui force Luke à croiser la route de Daredevil , alors que le maire Fisk leur mettra des bâtons dans les roues.

Luke Cage: City of Fire #1 sortira en octobre.